Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e insani yardım

BM'den İdlib'e insani yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 38 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ABD'yi karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]