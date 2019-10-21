BM'den İdlib'e insani yardım
2 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 37 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:34 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 37 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 37 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Amerikan askerleri Suriye'deki petrol sahalarından çekilmeyecek Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı