Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e insani yardım

BM'den İdlib'e insani yardım

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 37 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 37 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 37 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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