Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e insani yardım

BM'den İdlib'e insani yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 38 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 38 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed, Türkiye'nin gözlem noktası olduğu İdlib'de Suriye askerleriyle bir araya geldi
Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir? AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal mektubuna tepki: O mektupla sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]