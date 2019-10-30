BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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