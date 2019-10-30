BM'den İdlib'e insani yardım
57 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Erdoğan: Suriye ile bizden başka ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu ortaya çıkmıştır Suriye'deki mualif gruplar, yeni anayasa için ilk kez Cenevre'de bir araya geliyor Azerbaycan asıllı Rus askeri, sınırdaki Türk askerine "Her şey yahşidir" diye seslendi Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor