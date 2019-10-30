Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e insani yardım

BM'den İdlib'e insani yardım

57 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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