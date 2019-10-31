BM'den İdlib'e insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Afrin'de bomba yüklü araç patlatıldı: 9 kişi hayatını kaybetti YPG/PKK'lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı Bakan Akar'dan sınırdaki askerlerimize uyarı: Her an her şey olabilir, hazırlıklı olunmalı TSK'nın elindeki 18 Esed askeri Ruslara teslim edilecek