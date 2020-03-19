BM'den İdlib'e insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 78 tırlık insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 78 tırlık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 78 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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