BM'den İdlib'e insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 74 tırlık insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 74 tırlık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 74 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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