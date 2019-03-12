BM'den İdlib'e İnsani Yardım Devam Ediyor
57 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma
ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:56 Kaynak: DHA
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