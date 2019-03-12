BM'den İdlib'e İnsani Yardım Devam Ediyor
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: DHA
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