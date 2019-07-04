Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e yardım malzemesi
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BM'den İdlib'e yardım malzemesi

34 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e yardım malzemesi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR, Jandarma ve BM ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin, bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:30 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel
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