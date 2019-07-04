BM'den İdlib'e yardım malzemesi
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR, Jandarma
ve BM ekiplerince Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin, bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
- Hatay
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