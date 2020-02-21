BM'den İdlib için ateşkes çağrısı - Son Dakika
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BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

6 saat önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu

BM'den İdlib için ateşkes çağrısı, System.String[]

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "ateşkes" çağrısında bulundu.


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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:23 
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