BM'den İdlibli sivillere 30 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF), Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimi güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü İdlib'deki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 30 milyonluk dolarlık yardıma onay verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, fondan sağlanacak 30 milyon dolarlık yardımın öncelikle bölgedeki sivillerin barınma ihtiyaçları ve temel insani yardımlar için kullanılacağını söyledi.

BM'nin acil yardım paketiyle İdlib'deki 800 bin sivilin 6 aylık dönemdeki acil ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini vurgulayan Laerke, bunun için uluslararası toplumdan 336 milyon dolar bağış talep ettiklerini aktardı.

Laerke, OCHA'nın Türkiye'den İdlib'e yönelik sınır ötesi yardımlarını önemli ölçüde artırdıkları bilgisini de paylaşarak, geçen ay İdlib'e bin 227 tır dolusu insani yardım gönderdiklerini, bunun 2014'ten bu yana bir ayda gönderilen en büyük yardım miktarı olduğuna dikkati çekti.

Sözcü Laerke, İdlib halkının daha fazla felaketle karşı karşıya kalmaması için bölgede acil ateşkes çağrısını yineledi.