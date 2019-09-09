Son Dakika Haberleri: BM'den İklim değişikliği uyarısı
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BM'den İklim değişikliği uyarısı

15 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, iklim değişikliğinin insan hakları konusunda küresel bir tehdit haline geldiği uyarısında bulundu.

BM'den İklim değişikliği uyarısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, iklim değişikliğinin insan hakları konusunda küresel bir tehdit haline geldiği uyarısında bulundu.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü iklim değişikliği konusuna ayırdı.

"İklim değişikliği, dünyanın her bölgesini etkileyen bir gerçek." diyen Bachelet, şu anda öngörülen küresel ısınma seviyesinin insani sonuçlarının felaket olacağı uyarısında bulundu.

Bachelet, iklim acil durumunun halihazırda küresel düzeyde keskin bir artış sağladığını vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütünün 2030-2050 yıllarında iklim değişikliğinin 250 bin ek ölüme neden olmasını beklediğini anımsattı.

İklim değişikliğinin insan hakları, kalkınma ve barışı baltaladığının altını çizen Bachelet, "Dünya, insan haklarına yönelik asla bu kapsamda bir tehdit görmedi. Bu, herhangi bir ülkenin, herhangi bir kurumun, herhangi bir politikacının kenara çekilebileceği bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, iklim değişikliğiyle mücadaleye daha fazla katılım çağrısında bulundu.

ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocuklar

Konuşmasında ABD-Meksika sınırına bu yıl şu ana kadar ulaşan 35 bin sığınmacının Meksika tarafına "geri püskürtüldüğünü" ve bu kişilerin sığınma duruşmalarını beklediği bilgisini paylaşan Bachelet, göçmen çocukların hala sınırda tutulmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bachelet, Rusya'da hafta sonu yapılan yerel seçimler öncesinde polisin göstericilere müdahalesine de değinerek, polisin aşırı güç kullandığı iddialarının soruşturulması çağrısında bulundu.

Rusya'da temmuz ve ağustosta 2 bin 500'den fazla göstericinin tutuklandığını aktaran Bachelet, şu ana kadar 5 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını diğerlerinin de cezai kovuşturmalarının devam ettiğini kaydetti.

İHK'nin 42'nci oturumunun ilk günü Bachelet'in farklı ülkelerdeki insan hakları durumlarına ilişkin hazırlanan raporları okumasıyla devam ediyor.

27 Eylül'e kadar devam edecek oturumda Yemen ve Myanmar'daki insan hakları sorunlarının kapsamlı ele alınması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Cenevre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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