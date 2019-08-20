BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu

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İran uyruklu dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle 7 bin lira çaldı

ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar