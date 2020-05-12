BM'den Irak'ın yeni hükümetine destek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, yeni Başbakan Mustafa El-Kazimi hükümetine ülkenin egemenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada el-Kazimi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert'i kabul ettiği bildirildi. BM Özel Temsilcisi Plasschaert'in yeni hükümeti Meclis'ten güvenoyu alması nedeniyle tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Irak'taki gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. BM Özel Temsilcisi Plasschaert'in yeni hükümetle ülkenin egemenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği ve yeni hükümete destek olacağını dile getirdiği belirtildi.

BM'nin ülkesiyle her alanda iş birliğini memnuniyetle karşılayan El-Kazimi'nin de Irak'ın çıkarı doğrultusunda ve özellikle seçim süreci ve korona virüsle mücadele konusunda BM ile ilişkilerini geliştirmeyi arzuladıklarını ifade ettiği belirtildi.

(İHA)