BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'ta 100 kişinin ölümüne neden olan hükümet karşıtı gösterilerde tüm taraflara şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Irak'ta gerginliğin azaltılması için hükümete ve göstericilere şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısı yapan Guterres, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.