BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı - Son Dakika
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BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericilere ateş açtığı iddiasıyla 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesine sert tepki gösterirken, Irak yargısı da soruşturma başlattı.

BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericilere ateş açtığı iddiasıyla 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesine sert tepki gösterirken, Irak yargısı da soruşturma başlattı.

BM Irak Misyonu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Vesbe Meydanı'ndaki olay, mutlak bir çöküşün göstergesidir. Şiddet, alıkoyma ve barbarlık durdurulmalıdır. Irak güvenlik güçlerine, barışçıl göstericilerin tam korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Vesbe Meydanı olayının faillerinin de adaletin önüne çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Irak yargısı soruşturma başlattı

Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Vesbe Meydanı'nda 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesi olayına iştirak edenler tespit edildikten sonra haklarında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada, olayın ulusal güvenlik alanında uzman bir yetkili tarafından soruşturulacağı aktarıldı.

Başbakan'ın Askeri Sözcüsü'nden olaya dair açıklama

Irak Başbakanı ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halaf da yerel medyaya yaptığı açıklamada öldürülen kişinin Heysem Ali İsmail olduğunu söyledi.

Halaf, gösterici olduklarını belirten bir grubun 17 yaşındaki İsmail'in evinin etrafında toplanıp dışarı çıkmasını istediğini ancak kendisinin çıkmayı reddettiğini, gencin evden çıkmaması üzerine taraflar arasındaki tansiyonun yükseldiğini belirtti. İsmail'in havaya birkaç el ateş açtığını kaydeden Halaf, buna karşılık dışarıdaki grubun da evi molotofkokteyli ile ateşe verdiğini söyledi.

Halaf, söz konusu gencin evinin basıldığını, öldürüldükten sonra meydanındaki trafik direğine asıldığını kaydetti.

Göstericilerin üzerine ateş açtığı gerekçesiyle protestocular tarafından öldürüldüğü iddia edilen İsmail'in yerde sürüklendikten sonra direğe asıldığı görüntüler dün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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