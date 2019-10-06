Son Dakika Haberleri: BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı
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BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı

5 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade eden Plasschaert, "Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Bunun (şiddet) durması gerekir." dedi.

Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklamasında, gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.

Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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