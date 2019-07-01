BM'den İran'a nükleer anlaşmaya çağrısı
49 dakika önce
Birleşmiş Milletler, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:53
, İran
'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran
yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.
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