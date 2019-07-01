Son Dakika Haberleri: BM'den İran'a nükleer anlaşmaya çağrısı
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BM'den İran'a nükleer anlaşmaya çağrısı

49 dakika önce

Birleşmiş Milletler, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

BM'den İran'a nükleer anlaşmaya çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:53 
Birleşmiş Milletler, Tahran, İran, Ekonomi
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