BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama - Son Dakika

BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama

29.01.2021 16:19
BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İran'da aralık ortasından bu yana aralarında azınlık mensuplarının da bulunduğu en az 28 kişinin idam cezasının infazını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İran'da aralık ortasından bu yana aralarında azınlık mensuplarının da bulunduğu en az 28 kişinin idam cezasının infazını şiddetle kınadı.

OHCHR tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, İran'daki son dönemdeki idamlara tepki gösterildi.

Açıklamada, aralık ortasından bu yana ülkede en az 28 kişinin idam cezasının infaz edildiği, bunların bir kısmının da ülkedeki azınlıklardan olduğu aktarıldı.

İran'ın infazlardan dolayı "şiddetle kınandığı" açıklamada, yetkililere Beluç azınlığı mensubu Cavid Dengahan'ın yakında gerçekleşecek infazının durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Dengahan ile diğer ölüm cezasına çarptırılan kişilerin davalarının insan hakları hukukuna göre yeniden incelenmesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İnfaz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Koronavirüs tedavisi gören Yayladağı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Arkadaşını bıçaklayan adam, "Bir şey mi oldu?" diyerek camdan gazetecilere meyve uzattı Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü
Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor         
17:12
Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da         
16:40
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
İstifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan İstifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan "Hakkınızı helal edin" paylaşımı         
15:44
Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı         
15:30
Davutoğlu'ndan kendisi için Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan         
15:12
Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı         
14:57
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 17:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den İran'daki idam cezalarının infaz edilmesine kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei