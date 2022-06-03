BM'den İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli kadın gazeteciye ilişkin açıklama - Son Dakika
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BM'den İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli kadın gazeteciye ilişkin açıklama

03.06.2022 15:13
BM'den İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli kadın gazeteciye ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci Gufran Verasine'nin ölümüne ilişkin detayları bilmediklerini, bununla beraber "her koşulda bir gazeteciyi hedef almanın ve ona zarar vermenin derinden endişe...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci Gufran Verasine'nin ölümüne ilişkin detayları bilmediklerini, bununla beraber "her koşulda bir gazeteciyi hedef almanın ve ona zarar vermenin derinden endişe verici olduğunu" bildirdi.

Throssell, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli gazeteci Gufran Verasine hayatını kaybetti. Verasine, İsrail güçlerinin 2022'de öldürdüğü ikinci gazeteciydi. Buna tepkiniz nedir, kınayacak mısınız?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

Filistinli kadın gazeteci Verasine'nin öldürülmesine ilişkin detayları bilmediğini belirten Throssell, "Ama her zaman dediğimiz gibi her koşulda, her saldırıda gazetecilerin hedef alınması ve onlara zarar vermesi derinden endişe verici." ifadesini kullandı.

Throssell, Verasine'nin öldürülmesine ilişkin daha spesifik bilgilere ihtiyaçları olduğunu ama şu an için ellerinde herhangi bir detay olmadığını kaydetti.

Olay

Dün Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Verasine'nin, "El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu" belirtilmişti.

Açıklamada, merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Filistinli yerel kaynaklar, Verasine'nin, el-Halil Üniversitesinin Gazetecilik Bölümünden mezun olduğunu ve yerel basın için çalıştığını aktarmıştı.

Verasine'nin öldürülmesi, Filistinli siyasiler ve sivil toplumdan tepki toplarken, 11 Mayıs'ta İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine benzetilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu yıl başından bu yana Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 11'i 18 yaş altında çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 59 Filistinliyi öldürdü.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli kadın gazeteciye ilişkin açıklama - Son Dakika

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