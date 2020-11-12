BM'den İsrail'e "Halebi'yi derhal serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika

BM'den İsrail'e "Halebi'yi derhal serbest bırakın" çağrısı

12.11.2020 23:15
BM'den İsrail'e

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, 4 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, 4 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin 2016 yılında Gazze'de silahlı gruplara kalkınma fonlarından milyonlarca dolar aktardığı gerekçesiyle İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını anımsattı.

Lynk, Halebi'nin iddiaları yalanladığını ve yapılan denetimlerin de kendisini haklı çıkardığına dikkati çekerek, "Halebi'nin tutuklanması, sorgulanması ve yargılanması demokratik bir devlete uymaz. İsrail makamları, Halebi'ye adil yargılanması için tüm yasal haklarını vermeli ya da koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Halebi'nin başına gelenlerin, "demokrasilerden bekledikleri yargılama standartlarıyla" hiçbir alakası olmadığının altını çizen Lynk, bu olayın "İsrail'in yüzlerce Filistinliyi süresiz olarak tutuklamak için gizli delilleri kullandığı bir modelin parçası" olduğunu vurguladı.

Lynk, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in Halebi'yi tutuklanmasının ardından 50 gün boyunca bir avukata erişmesine izin vermeden sorguladığına işaret ederek, "Halebi, bu sırada işkence gördüğünü, uykusuz kaldığını ve tavana asıldığını söylüyor. Avukatı, İsrailli savcının defalarca Halebi'ye anlaşması teklif ettiğini, ancak onun bunu reddettiğini ve masumiyetinde ısrar ettiğini belirtiyor." bilgisini paylaştı.

Halebi'nin kapalı kapılar ardında 140 duruşmaya katıldığını ve avukatının İsrail savcılığının elindeki bilgilere ulaşmasının engellendiğini belirten Lynk, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya davet etti.

2016'da tutuklanmıştı

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin " Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığı duyurmuştu.

Soruşturma neticesinde Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı iddia edilmiş, Halebi'nin yardım kuruluşunun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas'a aktardığı öne sürülmüştü.

WVI kendisini din, ırk ve millet gözetmeksizin dünyada çocuk, kadın ve toplumlar için çalışan uluslararası Hristiyan bir kuruluş olarak tanımlıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e 'Halebi'yi derhal serbest bırakın' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Koronadan kaçış yok" deyip kritik 8 maddeyi sıraladı Tarım ve Orman Bakanlığı, 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntülerine inceleme başlattı Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı         
22:41
Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:29
Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü         
21:44
Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı         
20:47
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Karabağ anlaşmasında hem masada hem sahada         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 23:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den İsrail'e "Halebi'yi derhal serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei