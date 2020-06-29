Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planlarının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yasa dışı ilhak planlarının durdurulması gerektiğini belirterek, bu planların Filistinlilerin insan hakları üzerinde yıkıcı etkisi olacağını ifade etti.

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İsrail'in ilhak planlarını "yasa dışı" olarak nitelendiren Bachelet, İsrail'in kendi yetkililerini ve dünyadaki çağrıları dikkate alarak bu "tehlikeli yoldan" dönmesi gerektiğini belirtti.

"BÖLGE İÇİN YIKICI SONUÇLARI OLACAK"

Bachelet, ilhakın sonuçlarının öngörülemeyeceğine dikkati çekerek, bunun sadece Filistinliler için değil İsrailliler ve bölge için de yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İlhak planlarının bölgedeki kalıcı barış çabalarına "ciddi hasar" vereceğini vurgulayan Bachelet, ilhak edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilerin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimlerinin daha da zorlaşacağının altını çizdi.

Bachelet, uluslararası hukuku çiğneyen Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakla birlikte daha da genişleyeceğini, bunun iki toplum arasındaki gerilimi arttıracağını ifade etti.

Yasa dışı ilhakın "İsrail'in işgalci bir güç olarak uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini değiştirmeyeceğine" dikkati çeken Bachelet, aksine iki devletli çözüm umutlarını derinden yaralayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, "Bu karardan geri dönmek için hala zaman var" dedi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:47 Kaynak: AA

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