BM'den İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin zorunlu tahliyesini onaylamasına tepki - Son Dakika
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BM'den İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin zorunlu tahliyesini onaylamasına tepki

16.05.2022 18:40
BM'den İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin zorunlu tahliyesini onaylamasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta beldesinde yaşayan Filistinlilerin tahliye edilmesi kararına karşı temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilme tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta beldesinde yaşayan Filistinlilerin tahliye edilmesi kararına karşı temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilme tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta Yüksek Mahkeme'nin söz konusu temyiz başvurusunu reddetmesinin uluslararası hukukun çiğnenmesine imkan tanıyacağı belirtilerek, "Mesafir Yatta'daki bazı mahallelerde İsrail güçlerinin bazı binaları yıktığına dair bilgileri endişeyle takip ediyoruz. Bu yıkımlar bölgede zorunlu tahliye riskine yol açmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail hukuk sistemi, Filistinlilerin Mesafir Yatta'dan kovulması politikasına destek vererek İsrail hükümetine Filistinlilere yönelik sistematik baskı uygulaması için açık çek sunmuştur." denildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla birlikte Mesafir Yatta'da yaşayan 500'ü çocuk 1200 Filistinlinin durumunun tehlikeye düştüğü kaydedilen açıklamada, İsrail ve uluslararası camiaya işgal altındaki Filistin topraklarında zorunlu tahliyeleri durdurma çağrısı yapıldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Mayıs'ta, Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta'da yaşayan Filistinlilere yönelik zorunlu tahliye kararına yönelik yapılan temyiz başvurularını reddetmişti.

Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta, 1980'lerde İsrail hükümeti tarafından askeri tatbikatlar için kullanılmak üzere "ateşleme bölgesi" olarak ilan edilmişti.

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Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Temyiz, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin zorunlu tahliyesini onaylamasına tepki - Son Dakika


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