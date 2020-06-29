BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: "İsrail'in işgalleri hukuksuzdur" - Son Dakika

BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: "İsrail'in işgalleri hukuksuzdur"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, İsrail'e yasa dışı ilhak planlarını durdurması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, İsrail'e yasa dışı ilhak planlarını durdurması çağrısı yaptı. Bachelet, İsrail'in Filistin'e yönelik planını "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik yasa dışı bir şekilde ilhak etme planlarına son verme çağrısı yaptı. Bachelet, "Bu işgal, Filistinlilerin ve bölgedeki insan hakları üzerinde yıkıcı etkiye neden olur" dedi.

"İSRAİL'İ BU TEHLİKELİ YOLDA İLERLEMEMESİ İÇİN UYARIYORUM"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "İsrail'in işgal politikası yasa dışıdır. Herhangi bir işgal, ister Batı Şeria'nın yüzde 30'u, ister yüzde 5'i olsun illegaldir. İsrail'i kendi eski üst düzey yetkililerini ve generallerini ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda sesi dinlemeye çağırıyorum ve bu tehlikeli yolda ilerlememesi için uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

"İLHAK, ONLARCA YILDIR SÜREN ÇATIŞMALARI ARTTIRACAK"

Bachelet, "İlhakın kesin sonuçları tahmin edilemez, ama muhtemelen Filistinliler, İsrail'in kendisi ve bölge için felaketlere neden olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail hükümetini ilhak planlarından vazgeçmeye çağırdı ve ben bunu yüzde 100 destekleyerek İsrail'i bu çağrıya uymaya çağırıyorum. Diğerlerinin de belirttiği gibi Filistin topraklarının herhangi bir bölümünü ilhak etme girişimi, bölgede kalıcı barışı sağlamak için sarf edilen çabalara ciddi bir şekilde zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda insan hakları ihlallerini karakterize eden onlarca yıldır süren çatışmaları arttıracak" dedi.

"FİLİSTİNLİLER DAHA AĞIR BİR BASKI ALTINDA KALACAK"

Bachelet, "Filistin nüfus merkezleri kuşatıldıkça hareket özgürlüğü hakkı üzerindeki kısıtlamalar artacak, önemli özel araziler de yasa dışı bir şekilde kamulaştırılabilir ve bunun gerçekleşmediği yerlerde bile birçok Filistinli kendi topraklarına erişemeyebilir ve tarım yapamaz" ifadelerine yer verdi. İlhak edilmiş bölgede yaşayan Filistinlilerin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimde daha fazla zorluk yaşayacağını ve insani ihtiyaçlara erişimin de engellenebileceğine dikkat çeken Bachelet, "Filistinliler ilhak edilmiş bölgeden çıkmak için daha ağır bir baskı altında kalacak. İsrail'in planlama rejimi altında tanınmayan tüm toplulukların zorunlu göçe tabi tutulma riski yüksek olacaktır" dedi.

Bachelet, "İlhak edilen bölge dışındaki Filistinlilerin de doğal kaynaklara erişimi kesildi, doğal büyüme fırsatları ortadan kalktı ve hatta kendi ülkelerine gidip geri dönebilme hakları ciddi şekilde kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

"YENİ YERLEŞİMLER ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

İsrail'in zorla uyguladığı bir diğer politika olan yerleşimler konusunu da gündeme getiren Bachelet, "Yerleşimler zaten uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İki toplum arasındaki mevcut sürtüşmeyi artırarak kesinlikle genişletecektir. Bu son derece yanıcı bir karışım" dedi. Bachelet, "Duvarlar dikilirken, güvenlik güçleri konuşlandırılırken en minimalist ilhak biçiminin bile iki nüfusun daha fazla karşı karşıya getireceği için şiddet ve yaşam kaybının artmasına neden olacağından derinden endişeliyim. Aynı bölgedeki mevcut iki katmanlı hukuk sistemi, yasal çareye çok az erişimi olan ya da hiç erişimi olmayan Filistinlilerin yaşamları üzerinde yıkıcı etkileri olacak şekilde derinleşecektir" ifadelerini kullandı.

BM Yüksek Komiseri Bachelet, "İsrail'in işgalleri iki devletli bir çözüm ihtimaline büyük zarar verecek, müzakerelerin yenilenme ihtimalini azaltacak ve bugün şahit olduğumuz ciddi insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini sürdürecek" dedi.

Bachelet, "İlhak şokları onlarca yıl sürecek ve İsrail'e ile Filistinlilere son derece zarar verecek. Ancak bu kararı tersine çevirmek için hala zaman var" diyerek İsrail'in işgalden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:57 Kaynak: İHA

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