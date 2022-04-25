BM'den İsrail'in "terörist" ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den İsrail'in "terörist" ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi

25.04.2022 15:47
BM'den İsrail'in "terörist" ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin Ekim 2021'de terörist yapılanmalar listesine aldığı 6 Filistinli kuruluşa sahip çıkılması ve maddi desteklere devam edilmesi yönünde ülkelere çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin Ekim 2021'de terörist yapılanmalar listesine aldığı 6 Filistinli kuruluşa sahip çıkılması ve maddi desteklere devam edilmesi yönünde ülkelere çağrıda bulundu.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu rahatsız edici kararı herhangi bir somut delile dayanmadan aldığı belirtilerek, "İsrail'in sunduğu argümanlar, bu 6 kuruluşa maddi destek yapan bazı hükümetler ve uluslararası yapılanmaları ikna etmeye yetmedi." ifadesi yer aldı.

İsrail'in 6 aydır bu kuruluşlara dair iddialarının doğruluğunu ispat edemediği vurgulanan açıklamada, "Bu kuruluşları destekleyen hükümetlerle uluslararası yapılanmalara bir an önce İsrail'in iddialarının yersiz olduğu sonucuna varıp maddi desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in, Filistinli sivil toplum kuruluşlarına saldırmak için terörle mücadele yasalarını kötüye kullandığının altı çizilerek, BM üyesi ülkelerin, terörle mücadele yasalarını uluslararası insan hakları hukukuna uygunluk içinde düzenlemesi gerektiği belirtildi.

İsrail hükümeti, 23 Ekim'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etmişti.

YORUMLAR
500
UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı BM Genel Sekreteri, İsrail ve Filistin liderleriyle 'Kudüs'teki durumu' konuştu BM Genel Sekreteri, İsrail ve Filistin liderleriyle 'Kudüs'teki durumu' konuştu

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İsrail, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in 'terörist' ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:40 Uçurtma uçuran 8 yaşındaki çocuğa 6 köpek birden saldırdı!
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'in "terörist" ilan ettiği Filistinli kuruluşlara maddi desteğin sürmesi talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement