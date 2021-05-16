BM'den İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı: Bu yıkıma derhal son verin - Son Dakika

BM'den İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı: Bu yıkıma derhal son verin

16.05.2021 17:33

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Gueterres konuşmasında, "Çatışmalar sadece İsrailli ve Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir" sözlerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için 3. kez toplandı. Konseye hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve İsrail'deki ölüm ve yıkımın bir arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü belirterek çatışmalara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

"SİVİL ÖLÜMLERİ DEHŞETE DÜŞÜRÜYOR"

Guterres, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve topçu bombardımanları hemen durmalı." dedi.

BM'nin ateşkes için tüm taraflarla görüşmelere devam ettiğini aktaran Guterres, Gazze'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli sivil ölümlerinden dehşete düştüğünü, Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle İsraillilerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

"TÜM BÖLGE İÇİN TEHLİKELİ"

Tüm liderlerin kışkırtıcı retoriği frenleme ve artan gerilimi yatıştırma sorumluluğunu hatırlatan Guterres, "Çatışmalar sadece İsrailli ve Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir." diye konuştu.

Güvenlik ve insani kriz riski

"GAZETECİLERİN KORKUSUZCA ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMELİ"

Genel Sekreter, çatışmaların devam etmesi durumunda kontrol edilmesi zor güvenlik krizi ve insani krizin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Gazze'de gazetecilerin ofislerinin hedef alınması ve yok edilmesinin son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Guterres, "Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmeli." dedi.

"BU ŞİDDET DÖNGÜSÜ SON BULMALI"

İsrail ve Filistin'e bu "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, "Önümüzdeki tek yol ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı her iki devletin başkentinin de Kudüs olduğu, karşılıklı tanıma, tarafların bir arada barış ve güven içinde olacağı iki devletli çözüm için müzakerelere dönülmesi. Bu şiddet döngüsü ne kadar uzun sürerse, nihai hedefe ulaşmak da o kadar zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM'den İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı: Bu yıkıma derhal son verin

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya BM'den İsrail ve Filistin'e müzakere çağrısı: Bu yıkıma derhal son verin - Son Dakika Dünya


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