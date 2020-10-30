Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD ), merkez üssü Ege Denizi 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, "Gerekirse yardıma hazırız." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric , günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), İzmir 'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.

Son Dakika › Güncel › BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması - Son Dakika

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