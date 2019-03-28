BM'den Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın
31 dakika önce
BM Özel Raportörü Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.
BM
Özel Raportörü Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:12
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