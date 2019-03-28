Son Dakika Haberleri: BM'den Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın

BM'den Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın

31 dakika önce

BM Özel Raportörü Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.

BM'den Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın, System.String[]
BM Özel Raportörü Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:12 

Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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