Son Dakika Haberleri: BM'den "Kaşıkçı Cinayeti" Açıklaması

BM'den "Kaşıkçı Cinayeti" Açıklaması

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, "kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma" çağrısını yineledi.

BM'den
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, "kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma" çağrısını yineledi.

Haq, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, BM'nin, cinayete kurban giden Kaşıkçı davasının duruşmasını takip edip etmediğine yönelik sorusu üzerine "Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:00 Kaynak: AA

Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Getirilirken Görüntülendi Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 00:08:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den "Kaşıkçı Cinayeti" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]