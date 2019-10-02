Son Dakika Haberleri: BM'den "Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek" açıklaması
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BM'den "Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek" açıklaması

22 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin, "Genel Sekreter'in yetki almadan soruşturma başlatabilmesi için yasal dayanak yok. Üye ülkelerin bunu göz önünde bulundurması gerek." dedi.

BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin, "Genel Sekreter'in yetki almadan soruşturma başlatabilmesi için yasal dayanak yok. Üye ülkelerin bunu göz önünde bulundurması gerek." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde AA muhabirinin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Genel Sekreter Antonio Guterres'in adaletin yerin bulması için daha fazlasını yapabileceği ve yapması gerektiğine ilişkin sözlerini hatırlatan AA muhabirine şöyle yanıt verdi:

"Genel Sekreter, Kaşıkçı'nın öldürülmesini açıkça kınadı ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Yasal sorunlar devam ediyor. Genel Sekreter'in yetki almadan soruşturma başlatabilmesi için yasal bir dayanak yok. Üye ülkelerin bunu göz önünde bulundurması gerek."

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Birleşmiş Milletler, Cemal Kaşıkçı, Sekreter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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