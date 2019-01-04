BM'den Kaşıkçı Davasıyla İlgili Açıklama
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da dün görülmeye başlayan davayı takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil...
Birleşmiş Milletler
(BM
) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan
'da dün görülmeye başlayan davayı takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Shamdasani, Suudi Arabistan'da dün görülmeye başlayan Kaşıkçı davasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Kaşıkçı davasını takip ettiklerini ancak bunu yeterli bulmadıklarını aktaran Shamsadani, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Shamsadani, Suudi Başsavcılığın cinayetle ilgili 5 kişinin idamını talep etmesine ilişkin ise BM'nin her koşulda idam cezasına karşı olduğunu hatırlattı.
Öte yandan, BM'nin dünkü duruşmayı takip ettiğini söyleyen Shamsadan, Suudi yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:22 Kaynak: AA
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