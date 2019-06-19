BM'den Kaşıkçı raporu
1 saat önce
BM Raportörü Agnes Callamard: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğuna dair kanıt bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
BM Raportörü Agnes Callamard: "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Veliaht Prens Selman
'ın sorumlu olduğuna dair kanıt bulundu."
(İHA)
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