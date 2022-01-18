BM'den Kıbrıs'ta taraflara müzakerelerin yokluğunda diyalog ve yakınlaşmayı sürdürme çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta taraflar arasında müzakere edilmiş bir çözüme güvenin azaldığını ancak tarafların tam teşekküllü müzakerelerin yokluğunda "halkın umudunu canlı tutmak" için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in Kıbrıs raporunu ve Ada'daki barış gücü misyonunun (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasını kapalı oturumda görüştü.

Guterres, 19 Temmuz 2021-15 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan raporunda, her iki tarafta da iç siyasetteki gelişmelerin ilave sorunlar yarattığını ve iki toplumunun da Kıbrıs sorununun çözümünde herhangi bir ilerleme sağlanması konusuna daha fazla şüpheyle bakar olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş konusunda atılan bazı adımların hem taraflar arasında hem de iki toplum arasında güvensizliğin derinleşmesine neden olduğunu belirten Guterres, "Geçen zaman, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulma yönündeki çabaları güçleştirmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların tutumlarının "kemikleşmeye ve daha fazla ayrışmaya" başladığını anlatan Guterres, iki tarafa da tam teşekküllü müzakerelerin yokluğunda "halkın umudunu canlı tutmak" için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Kıbrıs'taki barış gücü misyonu UNFICYP'in görev süresinin ise 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılması tavsiyesinde bulundu.