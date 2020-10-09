BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için "yardım" teklifi - Son Dakika

BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için "yardım" teklifi

09.10.2020 23:01
BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kırgızistan'daki parlamento seçimleri sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan siyasi krizde, tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yaparak, barışçıl çözüm için yardım teklifinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kırgızistan'daki parlamento seçimleri sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan siyasi krizde, tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yaparak, barışçıl çözüm için yardım teklifinde bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kırgızistan'daki gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yapan Dujarric, BM'nin krize barışçıl bir çözüm bulmada yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Birleşmiş Milletler, Kırgızistan, Parlamento, Protesto, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür         
22:49
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor         
17:53
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım         
16:47
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 23:14:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için "yardım" teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei