BM'den kıtlık riski bulunan Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı - Son Dakika
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BM'den kıtlık riski bulunan Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı

31.03.2022 17:34
BM'den kıtlık riski bulunan Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık riskinin bulunduğu Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık riskinin bulunduğu Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

BM, İngiltere, Almanya ve Katar, Afganistan'la ilgili insani yardım konferansı düzenledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'daki insani durumun alarm verdiği, halkın yüzde 95'inin yeterli gıdasının bulunmadığı ve 9 milyon kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Afganistan'da aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 1 milyon çocuğun ise "ölümün eşiğinde" olduğuna dikkati çeken Guterres, acil harekete geçilmemesi halinde ülkede açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Guterres, "İnsanlar çocuklarını beslemek için çocuklarını, organlarını satıyor. Afgan ekonomisi fiilen çöktü, ülkede çok az nakit var. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası borçlu." ifadelerini kullandı.

Haziran 2021'den bu yana ülkedeki insani ihtiyaçların 3 kat arttığını belirten Guterres, uluslararası topluma Afganistan'a yardım için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

Guterres, ayrıca Afganistan'ın yurt dışında dondurulan 9 milyar dolarının serbest bırakılmasını istedi.

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Kaynak: AA

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