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BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Hema ve Lendu kabileleri arasında devam eden çatışmalardan dolayı haziran başından bu yana 7 bin 500 sivilin Uganda'ya geçmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Hema ve Lendu kabileleri arasında devam eden çatışmalardan dolayı haziran başından bu yana 7 bin 500 sivilin Uganda'ya geçmek zorunda kaldığını bildirdi.
BMMYK sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, iki kabile arasında yeniden patlak veren çatışmaların günde ortalama 311 kişiyi evini terk etmeye zorladığını belirtti.
"(KDC'den) son gelenler aşırı vahşetten bahsediyor." diyen Mahecic, silahlı grupların, evleri kundakladığı, yağmaladığı, erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdüklerine dair kendilerine bilgi verildiğini aktardı.
Mahecic, haziran ayı başından bu yana 7 bin 500 sivilin Ituri eyaletindeki Alber Gölü üzerinden Uganda'ya ulaştığını, Uganda'nın elindeki kısıtlı imkanlarla bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.
Sözcü Mahecic ayrıca, eyalette haziran başından bu yana tahmini 300 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.
KDC'deki şiddet olayları
Ituri eyaletinde iki kabile arasında yılbaşından bu yana devam eden şiddet olaylarında 300'den fazla kişi öldü. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.
Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Kongo, Birleşmiş Milletler, Güncel
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