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BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
7 saat önce
Birleşmiş Milletler koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan Covid-19 ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:46
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