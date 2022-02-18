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BM'den Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli aileye destek ziyareti - Son Dakika

BM'den Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli aileye destek ziyareti

18.02.2022 13:51
BM'den Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli aileye destek ziyareti

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan temsilciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan temsilciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesini ziyaret etti.

Diplomatik misyon temsilcileri bu sabah Salim ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine destek ziyaretinde bulundu.

Heyette BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile İngiltere, Danimarka, Almanya, İtalya, Japonya, İsviçre, İsveç, İspanya'dan diplomatlar ve Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan temsilciler yer aldı.

Heyet, üç kuşaktır Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail yargısının kararıyla mart ayında evinden zorla çıkarılma tehdidi altında bulunan ailenin durumu hakkında bilgi aldı.

Filistinlilerin iskan sorunları ve İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarını izleyen hak örgütü Ir Amim Dış İlişkiler Direktörü Amy Cohen, Salim ailesinin İsrail yargısı içindeki en yüksek merci Yüksek Mahkeme dahil tüm hukuki yolları tükettiğini heyetle paylaştı.

BM'ye göre Filistinli ailenin zorla evden çıkarılması yasa dışı

UNRWA Batı Şeria ve İşgal Altındaki Topraklar Direktörü Gwyn Lewis, basına verdiği demeçte, evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli aileyi desteklemek ve İsrail hükümetine kararından vazgeçmesi çağrısı yapmak için diplomatik temsilcilerle Şeyh Cerrah'a geldiklerini söyledi.

Bugün çoğunluğu çocuk 20 kişilik Salim ailesinin 1948'ten bu yana üç kuşaktır aynı evde yaşadığını vurgulayan Lewis, "Bize göre bu zorla evden çıkarılmalar uluslararası insani hukuka göre yasa dışıdır. İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'ü kendi toprağının bir parçası olarak kabul ettiği görüşünü kabul etmiyoruz." dedi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in Salim ailesinin evinin önüne çadır kurmasıyla başlayan olaylara işaret eden Lewis, bölgede artan güvenlik gücü varlığı, yaşanan şiddet, Filistinli aileden Fatma Salim'in (70) arbedede yaralanması ve gerilimi artıran tüm girişimlerden endişe duyduklarını belirtti.

Lewis, ellerinden geleni yaptıklarını, çok sayıda ülkeden diplomatik temsilcileri buraya çağırarak duruma dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Aşırı sağcı milletvekili gerilimi tırmandıran eylemine geri döndü

Salim ailesinin evinin önüne çadır kurarak Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran İsrail Milletvekili Ben-Gvir ise provokatif eylemine geri döndü.

AA muhabirine konuşan Ben-Gvir, İsrail hükümetinden Başbakan, Dışişleri Bakanı, Kamu Güvenlik Bakanı gibi isimlerin kendisine "provokatör" eleştirisi yapmasına ilişkin, "İstediklerini söyleyebilirler, bana göre ben buraya geldiğim için burası böyle sakin." dedi.

Bölgede "Araplar ve Yahudiler" arasında sorun olmadığını, sorunun "Arapların kendi içinde" olduğunu savunan Ben-Gvir, "Burada barış içinde yaşamak isteyenlerle sorunumuz yok. Kudüs bizim evimiz ve biz Kudüs'teki evin sahibiyiz. Bunun böyle olması gerekiyor." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmanan eyleminin İsrail'in istikrarına katkı yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine, "Hamas, İsrail'in sınırları olduğunu ve İsrail'de olanlara karışmaması, tehdit göndermemesi gerektiğini anlamalı. Müdahale eden ve tehdit edene karşılık verilmeli." ifadelerini kullandı.

Filistinli gruplar Ben-Gvir'in çadır kurduğu noktanın yakınında cuma namazı için çağrı yaptı. İsrail polisinin ise Şeyh Cerrah çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı dikkati çekiyor.

Şeyh Cerrah'ta artan gerilim

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda en az 20 kişi tutuklanmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Kudüs'te evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli aileye destek ziyareti - Son Dakika


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