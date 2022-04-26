BM'den kumun stratejik kaynak olarak tanınması önerisi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), temel inşaat malzemelerinden kumun stratejik kaynak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

BM Çevre Programı'na bağlı Cenevre Küresel Kaynak Bilgi Veritabanı (GRID-Geneva) tarafından hazırlanan "Kum ve Sürdürülebilirlik: Krizi önlemek için 10 stratejik tavsiye" isimli raporda, kumun çıkarılması ve yönetimine dair uzmanlardan tavsiyeler yer aldı.

Dünyada her yıl kullanılan kum miktarının 50 milyar ton olduğu ve bu miktarın dünyayı çevreleyecek 27 metre uzunluk ve kalınlıkta bir duvar örmeye yeteceğinin belirtildiği raporda, küresel ekolojik dengeye katkısı sebebiyle inşaat için kum çıkarma faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Nehir ve sahil kumlarının çıkarılması çevre için tehlikeli

Nehir ve sahillerdeki kumun kontrolsüz çıkarılmasının erozyon, akiferlerin tuzlanması, fırtınalara karşı korumanın ve biyoçeşitliliğin azalması gibi sonuçlar doğurabileceğinin altı çizilerek bu tür alanlardaki kum kaybının su tedariki, gıda üretimi, balıkçılık ve turizmi olumsuz etkileyebileceği tespiti yapıldı.

Sahildeki kumların deniz seviyesinin artması ve fırtına tehditleri karşısında koruma sağladığı için buradaki kumların yerinde kalmasının iklim değişikliğine uyum sağlama açısından kritik olduğu ifade edildi.

Temel inşaat malzemesi olması ve çevre için öneminden ötürü kumun "stratejik kaynak" olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilirken kumun, gerçek sosyal ve çevresel değeri dikkate alınarak fiyatlandırılması gerektiği vurgulandı.

Kumun yeniden kullanımı teşvik edilebilir

Raporda, kumun deniz ortamında nasıl çıkarılacağına dair uluslararası standart getirilmesi, denizin altını kazma faaliyetlerinin daha zararsız olması için bu işlemlerin ihaleyle uluslararası şirketlere açılması tavsiyesinde bulunuldu.

Bunun yanı sıra kumun döngüsel ekonomiye dahil edilip yeniden kullanılabileceği, bu kapsamda kırma taşlar, geri dönüşüme kazanılmış inşaat materyalleri ve maden atıkları arasında yer alan cevher kumlarının da inşaatlarda kullanımının teşvik edilebileceği kaydedildi.

"Üretim, inşa ve tüketim tarzımızı değiştirmeliyiz"

Raporda görüşüne ver yerilen GRID-Geneva Direktörü Pascal Peduzzi, sürdürülebilir kalkınma için insanlığın üretim, inşa ve tüketim tarzını sert bir şekilde değiştirmesi gerektiğine vurgu yaparak "Dünyadaki kum kaynakları sonsuz değil ve bu kaynakları akıllıca kullanmamız lazım." ifadesini kullandı.

Peduzzi, şunları kaydetti:

"Dünyada en fazla çıkarılan bu katı maddeyi iyi kontrol edebilirsek ileride yaşanacak krizlerin önüne geçer ve döngüsel ekonomiye doğru adım atmış oluruz."

Modern inşaatın en temel malzemesi olan kum, suyun ardından dünyada en çok faydalanılan doğal kaynak olma özelliğine sahip.