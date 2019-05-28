BM'den Kuzey Kore uyarısı
3 saat önce
BM'nin yeni raporunda, Kuzey Kore halkının mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsü arasında kapana kısıldığı uyarısında bulunuldu.
BM
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:33
'nin yeni raporunda, Kuzey Kore
halkının mahrumiyet, baskı ve yolsuzluk kısır döngüsü arasında kapana kısıldığı uyarısında bulunuldu.
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