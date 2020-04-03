Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da geçen haftadan bu yana çatışmaların tırmanışa geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Derinleşen çatışmaların ortasında insani krizin kötüleştiğine ve Kovid-19'un da yeni bir tehdit olduğuna işaret eden Baloch, Nisan 2019'dan bu yana ülkede 300 sivilin yaşamını yitirdiğini, 150 bin sivilin de yerinden edildiğini aktardı.

Baloch, "İnsani bir ateşkes üzerindeki geçici anlaşmaya rağmen çatışmalar, geçen hafta ciddi şekilde tırmanışa geçti." dedi.

Devam eden çatışmaların arasında Libyalı makamların, 10 Kovid-19 vakasını ve bir kişinin de virüsten öldüğünü teyit ettiğini aktaran Baloch, ülkede çatışmalar nedeniyle zayıf düşen sağlık sisteminin Kovid-19'a karşı yeterliliğinin de endişe verici durumda bulunduğunu vurguladı.

"Kovid-19 pandemisine karşı hazırlıklar yapılması" çağrısı

Baloch, artan çatışmaların ülkedeki sağlık sistemi üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturduğunu yineleyerek, Libya'da pek çok hastanenin veya sağlık kuruluşunun çatışma bölgelerine yakın konumlarından dolayı kapatıldığını veya zarar gördüğünü belirtti.

İsim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a başlattığı saldırıların ardından 1 yıl geçtiğini söyleyen Baloch, son günlerde bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve Kovid-19 tehdidinin ülkede insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısını yaptı.

Baloch, BMMYK ve diğer BM ajanslarının Libya genelinde Kovid-19 pandemisine karşı hazırlıklar yapması ve sağlık sisteminin gözden geçirilmesi için ülkedeki tüm taraflara çağrıda bulundu.

Sözcü Baloch, ülkedeki sığınmacı ve mültecilerin durumundan da endişe duyduklarını kaydetti.