Son Dakika Haberleri: BM'den Libya'da sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılara kınama
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BM'den Libya'da sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılara kınama

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Libya'da nisan ayından bu yana sağlık çalışanları, merkezleri ve ambulanslara en az 38 saldırının düzenlendiği bildirildi.

BM'den Libya'da sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılara kınama, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Libya'da nisan ayından bu yana sağlık çalışanları, merkezleri ve ambulanslara en az 38 saldırının düzenlendiği bildirildi.
Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Misyonundan yapılan açıklamada, "içler acısı saldırılarda" 19 hastane, 19 sivil ve askeri ambulansın hedef olduğu, 11 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.
BM'nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, sağlık çalışanları ve merkezlerine yönelik "zalimce saldırıları" kınayarak, "Kasten sağlık çalışanları, sağlık tesisleri ve ambulansları hedef almak bir savaş suçudur. Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilen sistematik ya da yaygın saldırıların parçası olarak işlendiklerinde insanlığa karşı suç teşkil edebilir." ifadesini kullandı.
Salame, "Başkalarının hayatlarını kurtarmak için yaşamlarını riske attıkları sırada boş boş oturup her gün doktorların ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını izlemeyeceğiz. Bunun sorumlularının yargılanmasını temin etmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:41 Kaynak: AA
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