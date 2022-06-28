BM'den Libya'da taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den Libya'da taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı

28.06.2022 01:58
BM'den Libya'da taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da taraflara, uzun süredir beklenen seçimlerin yapılabilmesi için sorunları çözme ve süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da taraflara, uzun süredir beklenen seçimlerin yapılabilmesi için sorunları çözme ve süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, BM'nin Libya'daki önceliğinin seçim sürecine dönülmesi olduğunu söyledi.

Libya'daki tüm kurumlarının demokratik meşruiyeti konusundaki anlaşmazlıkları çözmenin tek yolunun seçimler olduğunu vurgulayan DiCarlo, Libyalı taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı yaptı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih, seçimlerle ilgili anayasal çerçeve taslağını görüşmek için 28-29 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Aralık, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Libya'da taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 02:04:56. #1.12#
SON DAKİKA: BM'den Libya'da taraflara seçim sürecini hızlandırma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement