Son Dakika Haberleri: BM'den Libya'daki göçmen kampının yabancı savaş uçaklarıyla vurulmuş olabileceği açıklaması
Son Dakika Güncel BM'den Libya'daki göçmen kampının yabancı savaş uçaklarıyla vurulmuş olabileceği açıklaması

BM'den Libya'daki göçmen kampının yabancı savaş uçaklarıyla vurulmuş olabileceği açıklaması

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da temmuz ayında bir göçmen kampına düzenlenen ve 53 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğini bildirdi.

BM'den Libya'daki göçmen kampının yabancı savaş uçaklarıyla vurulmuş olabileceği açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da temmuz ayında bir göçmen kampına düzenlenen ve 53 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi'nin raporunda, Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bir göçmen kampını hedef alan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğine dikkat çekildi.

Hava saldırısını "büyük olasılıkla" Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu adına yabancı bir savaş uçağının gerçekleştirdiği belirtilen raporda, saldırının gerçekleştiği sırada Libya'da al-Khadim ve al-Jufra hava üslerinden "Mirage 2000-9" savaş uçaklarının kalktığına işaret edildi.

Diplomatik kaynaklar ise Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dikkati çekerek, savaş uçaklarının General Halife Hafter'e destek veren bu iki ülkeden birine ait olabileceğini söyledi.

Başkent Trablus'un doğusunda geçen temmuz ayında göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik hava saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetmiş, 130'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü
1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk ettiği için gözaltına alınan anne ve baba serbest Hulusi Akar: Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler açıklayacağız Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 10:04:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den Libya'daki göçmen kampının yabancı savaş uçaklarıyla vurulmuş olabileceği açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]