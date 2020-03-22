BM'den Libya'daki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki çatışmalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insani ateşkes sağlanması tekliflerine bu ülkedeki taraflardan gelen olumlu yanıtların memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Libya'da BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in BM ve Avrupa ülkelerinin insani ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmalarının ardından Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Libyalı tarafların ateşkese olumlu yanıtını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Guterres, "Umuyorum ki bu durum, çatışmaların bir an önce ve şartsız bir şekilde durdurulmasına yol açar." ifadesini kullandı.

Ülkede kötüleşen insani durum ve Kovid-19 salgınının muhtemel etkilerine işaret eden Guterres, "Libya'daki tüm tarafları, bu tehdide yönelmeye ve tüm ülkede insani yardımların kısıtlanmamasını sağlamaya çağırıyoruz." mesajı verdi.

Libya'daki insani ateşkese rağmen Hafter'in saldırıları sürüyor

UMH'ye bağlı askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine roketli saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun yaralandığını duyurmuştu.

Kununu açıklamasında, "Söz konusu saldırı, savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin sahte ateşkes ilanından hemen sonra yapıldı." dedi.

Mismari, bugün yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in BM ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

UMH Sağlık Bakanlığı verilerine göre Libya'da koronavirüs vakası bulunmuyor.