Açıklamada, Libya'da nefret dilinin, kutuplaştırmak, karalamak ve hakaret için kullanıldığı belirtilerek, bu söylem kınandı. Ayrıca UNSMIL'ın, tüm vatandaşların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade edebilmesi hakkına bağlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM'den Libya'daki 'nefret söylemine' kınama - Son Dakika

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