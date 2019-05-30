BM'den Libya'dan İtalya'ya gelmeye çalışan göçmeler hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Libya'da devam eden çatışmalar sonucu Libya'dan İtalya'ya 149 göçmenin getirildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Libya'da devam eden çatışmalar sonucu Libya'dan İtalya'ya 149 göçmenin getirildiğini duyurdu.



Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Libya'da muhalif gruplar arasında devam eden çatışmalar sebebi ile Libya'nın başkenti Trablus'tan İtalya'nın başkenti Roma'ya 149 tane Afrikalı göçmenin güvenli bir şekilde getirildiğini açıkladı. Getirilen göçmenlerin çoğunun tedaviye ihtiyaç duyan ya da açlık sıkıntısı çeken vatandaşlar olduğu belirtilirken göçmenlerin daha çok Eritre, Somali, Sudan ve Etiyopya'dan olduğu kaydedildi.



Yayınlanan açıklamada UNHCR'nin Libya'daki yöneticisi Jean-Paul Cavalieri, pek çok insan kaçakçısının bu gibi insanları kandırdığına dikkat çekerek, "Daha fazla insani tahliyeye ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.



Bu haftanın başında ise Suriye, Sudan ve Somali'den Trablus'a gelen 62 mülteci UNHCR yetkilileri tarafından Romanya'ya gönderilmişti. Gerçekleştirilen çalışmaya Uluslararası Göç Örgütü (IOM) da destek vermişti. - ROMA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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