BM'den Libya seçimlerini ve siyasi geçişi tehdit edenlere yaptırım uyarısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerini engellemek isteyenlere ve siyasi geçişi tehdit edenlere yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi ortak bir açıklama yayımlayarak, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sonrası barışçıl geçiş çağrısı yaptı.

Açıklamada, Libyalı taraflardan, siyasi rakiplerine ve seçim sonuçlarına saygı göstermesi istenerek, "Libya'da barış, istikrar ve güvenliği tehdit eden, seçimler dahil siyasi geçişi engelleyen ya da baltalayan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilir." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlık ve parlamento seçimlerinin özgür, adil, güvenilir ve kapsayıcı olması talep edilen açıklamada, kadınların ve gençlerin de seçimlerde temsil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çekilmesi çağrısı yapıldı.